Mon Laferte se confiesa en su documental: "Conté cosas que no me atrevía a contar"

Este 1 de agosto, Netflix agregó a su catalógo "Mon Laferte, te amo", un documental que revela las aristas más íntimas de la vida de la artista chilena.

En la cinta, dirigida por Camila Grandi y Joanna Reposi Garibaldi, la autora de "Amor Completo" relata su niñez, marcada por la separación de sus padres, constantes abusos y las precarias condiciones económicas en las que vivió, que la llevaron a dejar el colegio a los 13 años para trabajar como cantante en bares.

Asimismo, se puede ver la actualidad de la artista, repasando el duro quiebre que inspiró el exitoso álbum "Volumen 1" hasta su gira entre 2021 y 2022, maternidad y algunas imágenes de su matrimonio.

Una Mon nunca antes vista

A raíz del estreno, Cooperativa.cl participó de una rueda de prensa con la cantante, donde reveló que si bien realizar un documental era algo que "me daba bastante pudor", terminó sintiéndose cómoda al contar su historia gracias a las directoras.

"No me sentí como que me sentaron ahí con una cámara en la cara y como una entrevista, ¿no? (...) El hecho de conversar con mujeres, es otra la dinámica entre nosotras y poco a poco fue saliendo", confesó.

"Empecé a contarles mi historia y de pronto ya les había contado cosas que incluso, en mi círculo más cercano, no me había atrevido a contar. Yo creo que hay mucha gente que me conoce hace muchos años amigos que no saben cosas de mí que están en el documental", añadió.

Las íntimas confesiones

Respecto a las experiencias mostradas en el filme, la ex Rojo expresó que haber hablado de los episodios de abuso sexual que marcaron su infancia y adolescencia, fue "una terapia" y la ayudaron a entender "que no era culpable".

Por otro lado, la llegada de su hijo es otro de los puntos clave de la producción, mostrando por primera vez a Laferte compatibilizando la maternidad y su trabajo en el mundo de la música.

"Ciertos días me siento muy culpable de andar para arriba y abajo con mi bebé trabajando, pero también sé y entiendo que esa es la realidad de nuestra familia", reflexionó la oriunda de Viña del Mar.

"Hay días que me cuesta más, hay días que me siento sumamente culpable, no sé si es la religión o la sociedad castigadora con las mujeres, pero es algo que estoy sanando. Sigo en ese proceso de aprender cómo ser mamá todos los días. Es algo que aprendo día a día", cerró la cantante.