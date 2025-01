Netflix anuncia remake de la clásica serie "La pequeña casa en la pradera"

Netflix anunció que prepara una nueva adaptación televisiva de la clásica serie "La pequeña casa en la pradera", la cual está basada en los cuentos infantiles homónimos de la escritora Laura Ingalls Wilder.

La nueva versión de la familia Ingalls "es en parte un drama familiar, en parte una historia épica de supervivencia y en parte una historia sobre el origen del Oeste americano" y ofrecerá "una visión caleidoscópica de las luchas y los triunfos de quienes dieron forma a la frontera", informó la plataforma en un comunicado.

Por el momento se desconoce la fecha de estreno así como la nueva generación que dará vida a la familia Ingalls, que ya fue adaptada a la pequeña pantalla por el canal estadounidense NBC entre 1974 y 1983, emitiendo durante nueve temporadas más de 200 episodios.

Netflix agregó que la nueva adaptación de esta mítica saga de cuentos estará producida ejecutivamente por Rebecca Sonnenshine ("The Vampire Diaries").

