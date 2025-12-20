Tarapacá: Conductor murió en violento choque de camiones en la Ruta 5 Norte

Un camionero murió en un violento accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en la Ruta 5 Norte, entre Pozo Almonte y Quillagua, Región de Tarapacá.

Según la información policial, la colisión, registrada a la altura del kilómetro 1.792 de la ruta, fue protagonizada por dos camiones y dejó a uno de los conductores fallecidos, además de una interrupción total del tráfico en la importante vía.

El hecho se dio cuando una de las máquinas, que se encontraba estacionada a la espera de la reanudación del tránsito debido a trabajos a la vía, fue colisionada por otra en su parte trasera.

Como consecuencia directa del choque, el chófer del segundo vehículo, que transportaba una gran cantidad de carne hacia la zona norte del país, perdió la vida en el lugar.

Debido a la colisión, la Ruta 5 Norte permanece cortada en ambos sentidos entre Pozo Almonte y Quillagua. (FOTO: @hansgotterbarm)

Testigos informaron que, momentos previos al fatal desenlace, el conductor fallecido había estado realizando maniobras erráticas, incluyendo zigzagueos y una breve salida de la pista, antes de reincorporarse a la ruta y colisionar.

La Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros ya se encuentra en el sitio del suceso, llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico evento.

La Ruta 5 Norte permanece con el tránsito suspendido en ambos sentidos entre Pozo Almonte y Quillagua, lo que ha provocado importantes complicaciones para los automovilistas y la logística en la región.

Múltiples siniestros viales agravan el panorama regional

La muerte de este camionero no fue el único incidente fatal que se registró este sábado en la Región de Tarapacá, entre ellos una colisión entre un vehículo y un camión, registrado en la misma Ruta 5 Norte -entre Huara y Pozo Almonte-, y que dejó un fallecido.

Asimismo, cerca de las 20.00 horas, en la Ruta A-16, entre Pozo Almonte y Alto Hospicio, la conductora de un auto murió tras colisionar con otro vehículo menor frente a la oficina Salitrera Humberstone.

Una serie de accidentes viales afectaron a la región, elevando a tres el número de víctimas mortales en diversos puntos. (FOTO: @hansgotterbarm)

Los equipos de emergencia están movilizados para asistir en los distintos puntos de emergencia.