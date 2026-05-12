Netflix contribuyó con más de US$ 325 mil millones a la economía global

Netflix aseguró haber contribuido con más de 325 mil millones a la economía global, según su revisión al impacto económico y cultural que ha tenido el gigante del streaming en la última década.

El balance, titulado como "El efecto Netflix", es parte de un sitio en el que se revisa con detalle el impacto de las producciones de la plataforma en diferentes países, culturas, economías e industrias.

Según lo detallado por el streaming, en los últimos 10 años han invertido más de 135 millones de dólares en series y películas, lo que ha permitido la creación de 425 mil empleos directos -además de 700 mil extras y trabajadores eventuales- y la colaboración con más de 200 productoras en todo el mundo.

El impacto de la "gran N" en Chile

En lo respecta a Latinoamérica, y más concretamente a Chile, la segunda temporada de la serie chilena "Baby Bandito" tuvo alrededor de 1.200 horas de rodaje e involucró a más de 5.700 personas entre actores y extras.

La primera temporada incluyó dos canciones originales, "Bendito del artista chileno Pailita y "Vida Peligrosa" de Standly, las cuales acumularon 24.714.962 y 38.415.728 reproducciones respectivamente en Spotify. El fenómeno se repitió en el segundo ciclo con la canción "Erótica" de Standly, y un aumento del 20 por ciento en las reproducciones de "Como una Kardashian" de Farina.

De hecho, la segunda temporada se posicionó durante cuatro semanas consecutivas como una de las producciones más vistas en la categoría series del Top 10 de series de Chile, obteniendo el primer lugar las primeras tres semanas.

Además de esta serie, otras producciones chilenas producidas por Netflix han sido "42 días en la oscuridad", que estuvo cuatro semanas consecutivas en el Top 10 de los títulos más vistos en el país y alcanzó el puesto número siete en el ránking global de series de habla no inglesa, y la película "Limpia", una de las más vistas en Chile y el mundo alcanzando el Top 10 Global de películas de habla no inglesa, ubicándose en el puesto cuarto en su semana de estreno con dos millones de visualizaciones y la segunda semana en sexto lugar con 2,2 millones de visualizaciones.

La relación con Chile continúa con la nueva serie "El hijo perfecto", cuyo rodaje comenzó en enero de 2026. Producida por Parox, gira en torno a dos madres (Fernanda Urrejola y Susana Hidalgo) que se enfrentan a una dolorosa encrucijada cuando descubren que el hijo (Samuel Levine), que tanto desearon y planificaron, está lejos de ser perfecto.