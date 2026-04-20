Netflix revela primera imagen de la tercera temporada de "Merlina"

La plataforma Netflix liberó la primera imagen de la tercera temporada de su popular serie "Merlina".

En la foto aparece Jenna Ortega como "Merlina" junto a "Cosa" visitando la Torre Eiffel y con la frase "desde París, con espanto".

La producción de los nuevos episodios de "Merlina" comenzó en febrero pasado, pero aún se desconoce la fecha de estreno de su tercera temporada.