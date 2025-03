Nick Frost sería Hagrid en la nueva adaptación de "Harry Potter"

HBO continúa definiendo el elenco de su esperada adaptación televisiva de los exitosos libros de "Harry Potter". Según informó Deadline, el actor y comediante británico Nick Frost está cerca de cerrar un acuerdo para interpretar al medio gigante Rubeus Hagrid, uno de los personajes más queridos de la saga.

Frost se uniría a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall) y Paapa Essiedu (Severus Snape), cuyos nombres ya habían sido revelados previamente.

El posible casting de Frost como Hagrid ha generado especulaciones en redes sociales, especialmente tras una publicación críptica del actor en Instagram: "Está sucediendo, realmente está sucediendo". Además, fans observaron que Frost ahora sigue a varios miembros confirmados del reparto, como Lithgow y Essiedu.

Hagrid, el guardabosques y posterior profesor de Cuidado de Criaturas Mágicas en Hogwarts, fue interpretado por Robbie Coltrane en las ocho películas originales.

La nueva serie, descrita como una "adaptación fiel" por el CEO de HBO, Casey Bloys, explorará en profundidad los libros de J.K. Rowling y tendrá una duración de más de una década.

Frost es reconocido por sus colaboraciones con Simon Pegg en comedias como "Shaun of the Dead" y "Hot Fuzz", así como por su participación en series como "Truth Seekers" (Prime Video) e "Into the Badlands" (AMC). Su próximo proyecto es la adaptación en acción real de "Cómo entrenar a tu dragón", con estreno en junio.