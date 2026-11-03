"Percy Jackson y los dioses del Olimpo" liberó el tráiler de su temporada 3

Los semidioses más poderoes, el hijo de "Poseidón" y la hija de "Zeus", deberán unir fuerzas para rescatar a "Annabeth" de las fuerzas de "Kronos" en la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo".

Inspirado en "La Maldición del Titán", la tercera novela de la saga literaria creada por Rick Riordan, la serie presentó un nuevo tráiler de cara a su estreno programado para el próximo 20 de noviembre en el streaming Disney+, debutando con sus primeros dos episodios.

Con Walker Scobell de regreso como "Percy Jackson", el nuevo ciclo anticipa que todo está en juego, con nuestro protagonista enfrentando la repentina desaparición de "Annabeth" (Leah Sava Jeffries) y el inminente cumplimiento de la Gran Profecía del Oráculo de Delfos, que determinará el destino del Olimpo.

Según lo predicho por el Oráculo, uno de los semidioses hijos de los "Tres Grandes" está destinado a llevar al Olimpo a nuevas alturas o sumirlo en la ruina, y su propia vida también estará en juego.

Las aventuras del semidios griego ya tuvieron dos películas, "El Ladrón del Rayo" y "El Mar de los Monstruos", protagonizadas por Logan Lerman, donde Alexandra Daddario y Brandon T. Jackson dieron vida a los mejores amigos del semidios.