"Percy Jackson y los dioses del Olimpo" fijó estreno de su temporada 3

El joven semidiós griego que protagonizó la serie de libros creada por Rick Riordan está de regreso con la tercera temporada de "Percy Jackson y los Dioses del Olimpo" ("Percy Jackson and The Olympians"), que confirmó su estreno para el próximo 20 de noviembre en el streaming Disney+.

La exitosa serie llegó hasta la Comic-Con de San Diego para presentar su próxima temporada inspirada en "La Maldición del Titán", la tercera novela de la saga literaria, que será adaptada por primera vez a la pantalla.

Con Walker Scobell de regreso como "Percy Jackson", el nuevo ciclo anticipa que todo está en juego, con nuestro protagonista enfrentando la repentina desaparición de "Annabeth" (Leah Sava Jeffries) y el inminente cumplimiento de la Gran Profecía del Oráculo de Delfos, que determinará el destino del Olimpo.

Según lo predicho por el Oráculo, uno de los semidioses hijos de los "Tres Grandes" está destinado a llevar al Olimpo a nuevas alturas o sumirlo en la ruina, y su propia vida también estará en juego.

Las aventuras del semidios griego ya tuvieron dos películas, "El Ladrón del Rayo" y "El Mar de los Monstruos", protagonizadas por Logan Lerman, donde Alexandra Daddario y Brandon T. Jackson dieron vida a los mejores amigos del semidios.