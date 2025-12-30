Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago31.4°
Humedad20%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

Personaje de "The Last of Us" cambiará de actor en la tercera temporada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Danny Ramirez no podrá regresar a la serie.

Personaje de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La serie "The Last of Us" sufrirá un cambio en su tercera temporada tras la salida de uno de sus actores.

Se trata de Danny Ramirez, quien no podrá regresar a la producción para interpretar a "Manny" y el personaje será encarnado por otro actor aún no anunciado.

Según Deadline la salida de Ramirez se debió a su participación en "Avengers: Doomsday" como "The Falcon" y a otros compromisos de agenda.

"Manny" es uno de los personajes relevantes de la historia de "The Last of Us" por su cercanía con "Abby" (Kaitlyn Dever).

Además del actor, para esta tercera temporada la serie perderá a Neil Druckmann (creador del videojuego original) como escritor y director.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada