Personaje de "The Last of Us" cambiará de actor en la tercera temporada

La serie "The Last of Us" sufrirá un cambio en su tercera temporada tras la salida de uno de sus actores.

Se trata de Danny Ramirez, quien no podrá regresar a la producción para interpretar a "Manny" y el personaje será encarnado por otro actor aún no anunciado.

Según Deadline la salida de Ramirez se debió a su participación en "Avengers: Doomsday" como "The Falcon" y a otros compromisos de agenda.

"Manny" es uno de los personajes relevantes de la historia de "The Last of Us" por su cercanía con "Abby" (Kaitlyn Dever).

Además del actor, para esta tercera temporada la serie perderá a Neil Druckmann (creador del videojuego original) como escritor y director.