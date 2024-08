¿Qué ver? La íntima verdad de Mon Laferte en su documental de Netflix

"Mon Laferte, te amo" es el nombre del nuevo documental de Netflix sobre la exitosa cantante chilena y su duro viaje humano y artístico.

Codirigida por Camila Grandi y Joanna Reposi ("Lemebel"), esta introspectiva película sigue la vida de Monserrat Bustamante narrada por ella misma: desde su compleja y solitaria infancia en Viña del Mar hasta su consolidación musical a nivel mundial.

La maternidad, el amor y el canto son las temáticas que unen este conmovedor largometraje, en el cual Mon Laferte reflexiona sobre su paso por "Rojo" -donde asegura haber sido acosada por el productor Jaime Román-, se muestra como una líder en su trabajo como artista, espera la llegada de su primer hijo y recuerda una abusiva e incorrecta relación amorosa que tuvo en su adolescencia.

Si bien la película no aborda en detalle su discografía ni ahonda en hitos de su carrera, si da cuenta del camino que humano que Mon Laferte tuvo que atravesar para convertirse en la mujer que es hoy. Disponible en Netflix.

Bandidos del tiempo en Apple TV+

El ganador del Oscar Taika Waititi ("Jojo Rabbit") regresa con esta comedia inspirada en la película de 1981 que sigue a "Kevin", un niño fanático de la historia humana que se topará con un grupo de torpes ladrones que viajan por el tiempo.

La serie también tiene como creador y protagonista a Jemaine Clement, quien coincide con Waititi en la aclamada "What we do in the shadows". Sin embargo, "Bandidos del tiempo" tiene un tono más familiar y apto para todo público, sin perder la chispa humorística de estos dos artistas. Disponible en Apple TV+.

La isla de las tentaciones Chile y Argentina en Prime Video

Si los reality shows de la televisión abierta aún no te convencen, este programa es para ti. El famoso programa "La isla de las tentaciones" ("Temptation Island") tiene su propia versión para Chile y Argentina con Benjamín Vicuña y Florencia Peña a la cabeza.

En el programa, cuatro parejas pondrán a prueba su amor mientras conviven con tentadores solteros y solteras. "Era como estar dentro de una teleserie", dijo Vicuña sobre esta experiencia. Disponible en Prime Video desde este 9 de agosto.