Rafael Amaya protagonizará nueva serie sobre "El Chapo" Guzmán

El actor mexicano Rafael Amaya anunció que protagonizará y producirá una nueva serie sobre Joaquín Guzmán, conocido como "El Chapo", en un proyecto que abordará la historia desde la perspectiva de Emma Coronel, esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente condenado en Estados Unidos.

Según informó la revista Deadline, Amaya también será productor ejecutivo junto a Coronel y Maritza Ramos bajo el sello Amaya Productions. A la producción se suma Zero Gravity Management, compañía involucrada en títulos como la serie "Ozark", protagonizada por Jason Bateman.

El equipo creativo se encuentra en búsqueda de guionista para desarrollar el libreto de la producción, que aún no tiene título oficial. La propuesta se perfila como un drama criminal con elementos de ficción que explorará temas como poder, lealtad y supervivencia, a partir de la relación entre Coronel y Guzmán.

De acuerdo con los productores, Guzmán no participará en la serie. Sin embargo, Coronel señaló que el exlíder criminal ha seguido la carrera de Amaya desde su interpretación de Aurelio Casillas en "El señor de los cielos". Además de su rol como productora ejecutiva, Coronel colaborará activamente en decisiones clave del elenco.

La figura de Guzmán ya ha sido retratada en otras producciones como "El Chapo", protagonizada por Marco de la O, y "Narcos: México", donde fue interpretado por Alejandro Edda. Con este nuevo proyecto, la historia volverá a la pantalla desde un ángulo centrado en el entorno personal del narcotraficante.