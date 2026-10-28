Recomendaciones de las mejores series y películas del streaming para despedir octubre

Como cada semana, te recomiendo series y películas para ver en casa en las plataformas de streaming. Puedes escuchar este contenido cada miércoles en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

Tenzing

"Tenzing" narra la histórica expedición de 1953 al monte Everest desde la perspectiva del montañista sherpa Tenzing Norgay (Genden Phuntsok). Lejos de posicionarlo como un mero guía secundario en la hazaña británica liderada por John Hunt (Willem Dafoe) y coronada junto a Edmund Hillary (Tom Hiddleston), el filme reconstruye el viaje íntimo, familiar y espiritual de Norgay con un ágil ritmo y una inspiradora historia.

Elenco: Genden Phuntsok, Tom Hiddleston, Willem Dafoe, Caitríona Balfe y Thinley Lhamo.

¿Dónde ver?: Apple TV

Duración: 2h 5min

El de Matthew Perry

La serie documental de Netflix "El de Matthew Perry" es un retrato íntimo y crudo de tres episodios que explora la vida, el éxito mundial y las profundas batallas personales del icónico actor de Friends. A través de material de archivo inédito y testimonios exclusivos de su círculo cercano, especialmente de su hermana Mia, la producción contrasta la inolvidable imagen cómica de Chandler Bing con el hombre vulnerable que enfrentó una desgarradora y solitaria lucha contra la adicción.

¿Dónde ver? Netflix

Duración: 3 episodios

Salario mínimo

Es una comedia estilo falso documental que sigue a un grupo de adolescentes que intentan mantener a flote una pizzería local mientras lidian con el inminente riesgo de que el excéntrico y ausente dueño de la cadena, el Sr. Sylvester (Randall Park), cierre el local si no logran obtener ganancias. La serie está compuesta de capítulos cortos de poco más de 12 minutos.