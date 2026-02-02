Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Regreso de BTS será transmitido por streaming: dónde y cuándo ver

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además, las estrellas del K-pop lanzarán un nuevo documental sobre su retorno a los escenarios.

Regreso de BTS será transmitido por streaming: dónde y cuándo ver
A pocas semanas de su regreso, BTS anunció que el primer show de su gira "Arirang World Tour" será transmitido en vivo por streaming, marcando el retorno oficial del grupo a los escenarios internacionales.

El evento, titulado "BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG", se transmitirá de manera exclusiva por Netflix el 21 de marzo de 2026, a las 8:00 horas de Chile, y será emitido en directo desde el histórico sector de Gwanghwamun, en Seúl.

Además del concierto, la plataforma confirmó el estreno del documental "BTS: El Regreso", estrenará el 27 de marzo de 2026. La producción muestra el proceso creativo detrás del nuevo álbum y el reencuentro del grupo tras completar el servicio militar obligatorio.

El espectáculo en vivo celebra el lanzamiento de "Arirang", el quinto álbum de estudio de la banda, y da inicio a una nueva gira mundial. 

Tras el estreno del álbum, el grupo de K-pop -integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook- iniciará el "Arirang World Tour", gira que contempla 82 fechas en Asia, Norteamérica, Sudamérica, Europa y Medio Oriente.

En el caso de Chile, BTS se presentará los días 16 y 17 de octubre, aunque hasta ahora no se ha informado el recinto ni la fecha de inicio de la venta de entradas, información que será anunciada por la producción en las próximas semanas.

