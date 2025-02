Rosalía se une al elenco de "Euphoria" en su tercera temporada

La esperada tercera temporada de "Euphoria" ha comenzado su producción tras un largo retraso, y la cuenta oficial de la serie ha revelado la llegada de nuevos talentos al elenco.

Esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, presentará un salto temporal que llevará a los personajes luego de la secundaria. Su estreno está programado para 2026, cuatro años después de la emisión de la segunda temporada.

Entre las incorporaciones destacan la cantante ganadora del Grammy, Rosalía, el campeón del Super Bowl, Marshawn Lynch y el actor galardonado con el NAACP Image Award, Kadeem Hardison.

De los actores principales que incluirá el elenco regresan:

Entre las novedades, Martha Kelly (Laurie) y Chloe Cherry (Faye) han sido ascendidas a personajes regulares. Además, los actores Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Suicide Squad") y Toby Wallace ("Babyteeth") se unen como nuevos miembros del elenco.

Otras incorporaciones incluyen a Priscilla Delgado, James Landry Hébert y Anna Van Patten, quienes interpretarán papeles como estrellas invitadas.

Sobre su incorporación a la serie, Rosalía expresó: "Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra, es convertirme en mejor actriz cada día. 'Euphoria' ha sido mi serie favorita en los últimos años y no podría estar más feliz ni agradecida de actuar junto a personas tan talentosas".

ROSALÍA quote: “If there's anything that excites me as much as finding a good melody or a good lyric, it's becoming a better performer every day. Euphoria has been my favorite series of the last few years and I couldn't be happier and more grateful to be acting alongside all… pic.twitter.com/EbIBUdinvL