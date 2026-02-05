Síguenos:
Steve Carell llega a la universidad en el trailer de "Rooster"

La comedia de Bill Lawrence, creador de "Ted Lasso", llegará a HBO Max durante marzo.

Steve Carell llega a la universidad en el trailer de
El actor Steve Carell regresa a la comedia con la serie "Rooster", la nueva comedia de HBO Max. 

Creada por Bill Lawrence, mente maestra detrás de "Ted Lasso", la historia sigue a Greg Russo (Carell), un exitoso escritor cuya vida personal no va nada bien. 

En un intento de reconectar con su hija Katie (Charly Clive), una profesora universitaria que enfrenta un reciente quiebre matrimonial, el hombre decide aceptar un puesto de trabajo en el campus.

Sin embargo, todo se sale de control cuando los alumnos creen que Greg es el gran Rooster, protagonista de sus novelas. 

Con un elenco confirmado por Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai, la serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 8 de marzo.

En tanto, la temporada contará con 10 episodios a estrenarse cada domingo a las 23:00 horas.

