"Stuart Fails to Save the Universe": Esto deben saber de la nueva serie de "Big Bang Theory"

El universo de "The Big Bang Theory" sigue en expansión a siete años del final de la querida sitcom, entregando ahora el protagonismo al personaje más inesperado de todos, "Stuart Bloom", el dueño de la tienda de cómics, quien tendrá como misión salvar a toda la existencia.

"Stuart Fails To Save The Universe" ("Stuart no logra salvar el universo") es el título de esta nueva serie spin-off que protagoniza Kevin Sussman, la cual confirmó su estreno para julio en el streaming HBO Max.

A diferencia de la serie original, esta nueva comedia será una aventura a gran escala con elementos de ciencia ficción al presentar un apocalipsis multiversal provocado por "Stuart" (Sussman) al romper un dispositivo construido por "Sheldon" y "Leonard".

En su misión para restaurar la realidad no estará solo, contando con la ayuda de su novia "Denise" (Lauren Lapkus), de su amigo el geólogo "Bert" (Brian Posehn) y del físico cuántico y siempre molesto "Barry Kripke" (John Ross Bowie), todos personajes que conocimos a lo largo de las 12 temporadas "The Big Bang Theory".

Además, al tratarse de una serie con un elemento multiversal, se encontrarán con versiones de universos alternativos de varios personajes de la serie original.

El inesperado grupo de héroes de la nueva serie. (Foto: HBO Max)

En el panel que tuvo la serie este fin de semana en el evento CCXP de México, que contó con la presencia de los cuatro protagonistas, se reveló que "Stuart Fails to Save the Universe" contará con música original de Danny Elfman, el legendario compositor de "Batman" y "Beetlejuice", además de la trilogía de "Spider-Man" dirigida por Sam Raimi.

"Stuart" y sus amigos se encontrarán con versiones de universos alternativos de varios personajes de la serie original. (Foto: HBO Max)

Fue creada, escrita y producida por Chuck Lorre, cocreador y productor ejecutivo de todas las series derivadas de este universo, junto a Zak Penn y Bill Prady, también cocreador de la serie original.

Se trata del tercer spin-off de "The Big Bang Theory", luego de "Young Sheldon", centrada en la niñez y adolescencia de "Sheldon Cooper"; y "Georgie & Mandy's First Marriage", enfocada en el matrimonio de "Georgie", hermano de "Sheldon", y "Mandy", presentando sus desafíos como jóvenes padres.