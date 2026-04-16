"The Pitt" despide su temporada 2 este jueves: ¿Quién abandona la serie?

El intenso turno del 4 de julio estadounidense está por terminar en la sala de emergencia de "The Pitt", con la exitosa serie de HBO Max despidiendo su segunda temporada este jueves y, de paso, diciendo adiós a una de las actrices de su elenco.

La serie protagonizada por Noah Wyle dejó varios cabos sueltos a resolver en su final de temporada, incluyendo la revelación de delicados detalles del historial médico de la doctora "Al-Hashimi" (Sepideh Moafi) y el dilema ético que enfrenta el doctor "Robby" (Wyle) ante su inminente sabático, entre el desgaste emocional y la presión que ha acumulado hasta ahora.

Mientras que Supriya Ganesh, que da vida a la doctora "Samira Mohan", abandonará la serie tras este final de la segunda temporada, siendo una "una decisión dictada por la trama" al haberla mostrado durante todo este ciclo intentando decidir cuál será el siguiente paso de su carrera al finalizar su residencia en el ficticio hospital de Pittsburgh.

Al ser un hospital universitario o enseñanza, el recinto posee una rotación constante de residentes. Esto quedó demostrado con la salida de Tracy Ifeachor, cuyo personaje de la doctora "Heather Collins" no regresó en la segunda temporada al buscar otros rumbos para su vida y carrera luego de terminar su residencia.

Ganesh estuvo en la sala de emergencia desde la primera temporada. (Foto: HBO Max)

Ningún personaje se ve impedido de regresar a esta sala de urgencia; mientras que Ayesha Harris, que da vida a la doctora "Parker Ellis", residente senior del turno nocturno, tendrá un rol mayor en la próxima temporada.

Lo que hace particular a esta serie protagonizada por Wyle, quien da vida al experimentado y agobiado doctor "Michael 'Robby' Robinavitch", es su formato: cada episodio corresponde a una hora del turno en la sala de emergencias.

Esto permite ver casi en tiempo real el proceso de espera, atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes en un ambiente que tiene poco presupuesto y mucha población que atender.

"The Pitt" estrena el final de la segunda temporada este jueves, a las 21:00 horas, en el streaming HBO Max.

La serie había sido renovada para su temporada 3 antes del estreno del actual ciclo, esperando volver a las pantallas de HBO Max durante el 2027.