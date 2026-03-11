Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Will Ferrell será un golfista en su nueva serie de comedia para Netflix

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"The Hawk" se estrenará a mediados de 2026.

La plataforma Netflix liberó el primer vistazo de la nueva serie de comedia de Will Ferrell, la cual debutará a mediados de 2026.

La obra se titulará "The Hawk" y tendrá al actor interpretando a "Lonnie 'The Hawk' Hawkins", una leyenda ficticia del golf que lidiará con la presión de su éxito en el pasado y el desgaste de la edad.

La serie estará coprotagonizada por Molly Shannon, que encarnará a la deslenguada exesposa de este golfista.

El estreno de "The Hawk" está anunciado para el próximo verano del hemisferio norte, es decir, a mediados de 2026.

