Will Ferrell será un golfista en su nueva serie de comedia para Netflix

La plataforma Netflix liberó el primer vistazo de la nueva serie de comedia de Will Ferrell, la cual debutará a mediados de 2026.

La obra se titulará "The Hawk" y tendrá al actor interpretando a "Lonnie 'The Hawk' Hawkins", una leyenda ficticia del golf que lidiará con la presión de su éxito en el pasado y el desgaste de la edad.

La serie estará coprotagonizada por Molly Shannon, que encarnará a la deslenguada exesposa de este golfista.

El estreno de "The Hawk" está anunciado para el próximo verano del hemisferio norte, es decir, a mediados de 2026.