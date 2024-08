¿Homenaje? Viralizan particular tatuaje de fan de Pablo Chill-E

¿Es Pablo Chill-E o un "tatuaje remix"? En Instagram se viralizó el video de un tatuaje con la cara -quizás a modo de homenaje- del artista urbano Pablo Chill-E.

El intérprete de "Gitana", quien tiene 6,8 millones de oyentes mensuales sólo en la platforma Spotify, hizo noticia esta semana al anunciar que "más adelante voy a dejar de sacar música con mensajes negativos para la sociedad. En breve suelto todo lo que tengo guardado con letras negativas para deshacerme de todo eso y voy a empezar a hacer música más diferente con un buen trasfondo"

"Es mucha la gente que me ve como un ejemplo, y a la gente más adulta que me sigue no los quiero decepcionar con música tan reciclable", agregó el cantante.

El mensaje de Pablo Chill-E sobre sus letras

En el posteo que hizo en sus redes sociales, el también creador de "Bastardo" profundizó sobre por qué sus canciones tenían la temática que ahora reconoce como negativa.

"En algún momento me vi apretado y en un lugar oscuro, pensando que no iba a pegar más o que la gente ya no me quería, pero esas son trancas que se pone uno mismo. Para todos los que estén pasando por un momento fome, refúgiense en su familia y seres queridos, no se metan en la droga, el carrete, ni las malas amistades", afirmó Pablo Chill-E.