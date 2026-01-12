Síguenos:
Magazine | Sucesos

Huelga de trabajadores obliga el cierre total del Museo del Louvre en París

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La movilización fue ratificada tras una asamblea realizada este lunes por el personal del recinto.

Huelga de trabajadores obliga el cierre total del Museo del Louvre en París
 EFE (Archivo)

Pese a este escenario, el Louvre recibió 9 millones de visitantes en 2025, cifra superior a la del año anterior, según datos oficiales.

contenido de servicio
El Museo del Louvre permanece completamente cerrado este lunes debido a la huelga de sus trabajadores, iniciada a mediados de diciembre, para exigir mejoras laborales, que fue renovada tras una asamblea general, según informaron fuentes sindicales y de la propia institución.

Se trata de la segunda vez que el museo más visitado del mundo cierra totalmente desde que comenzó la protesta. En jornadas anteriores, el recinto abrió solo de manera parcial, permitiendo el acceso restringido a algunas de sus obras más emblemáticas, como la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo y la Gioconda.

"Estimados visitantes, debido a un movimiento social, el Museo del Louvre está excepcionalmente cerrado hoy", anunció la institución a través de su sitio web. El museo recordó, además, que los martes permanece cerrado por su día de descanso habitual.

Durante la asamblea realizada este lunes, cerca de 300 trabajadores votaron a favor de continuar con la huelga ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura y la dirección del Louvre, informaron los sindicatos CFDT y CGT.

Entre las principales demandas figuran cambios en la gobernanza, mayor seguridad, la creación de empleos estables, la regularización de contratos temporales y el rechazo al alza del precio de entradas para visitantes extracomunitarios.

Las exigencias de seguridad se vinculan directamente con el robo de joyas de la corona francesa ocurrido en octubre pasado, así como con otros incidentes recientes que han afectado la imagen del museo, incluyendo el cierre de una galería por problemas estructurales y daños en documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias.

