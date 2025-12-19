La protagonista de la "kiss cam" de Coldplay sigue sin trabajo por el escándalo

La mujer protagonista del escándalo de la "kiss cam" de Coldplay, cuando fue sorprendida abrazada con su amante en medio de un concierto de la banda británica en Boston, confesó que aún no se recupera de aquel incidente y que hasta hoy no encuentra trabajo.

En una entrevista con el diario británico The Times -la primera después de que las imágenes captadas el 16 de julio fueran vistas en todo el mundo-, Kristin Cabot, de 53 años, lamenta haber perdido amistades y relaciones familiares que nunca volvieron a dirigirle la palabra tras el incidente.

Y en su búsqueda de nuevo trabajo -era entonces directora de Recursos Humanos en una empresa que la despidió-, le han hecho saber que ahora mismo es "inempleable".

Cabot dice que "el acoso no termina nunca" y que lo siente en plena calle, cuando observa a mujeres murmurando sobre ella, o escucha a extraños que profieren insultos desde sus autos, al punto de que sus propios hijos le piden que no vaya a buscarlos a la escuela ni a las actividades deportivas.

"Están furiosos conmigo. Y puede que lo estén el resto de su vida. Tengo que aceptarlo", dice Cabot en la entrevista.

Por otra parte, dice que está "triste" por el hecho de que ni Chris Martin, el cantante de Coldplay, ni nadie en la banda se haya puesto en contacto con ella o realizado declaraciones para ayudarla a superar aquel suceso. De hecho, recuerda que Martin, al ser preguntado por el incidente, dijo en tono desenfadado que "cuando la vida te da limones, no te queda sino hacer limonada".

Cabot no duda que se ha llevado la peor parte de aquel escándalo, más que su entonces amante, del que ahora está alejada: "Creo que como nos pasa siempre a las mujeres, siempre nos llevamos lo peor del abuso", reflexionó, antes de lamentar haber sido calificada como una arribista por su romance con el CEO.

"¡Con la cantidad de sacrificios que yo he tenido que hacer en mi carrera, la cantidad de manos que tuve que sacarme del trasero a lo largo de los años y los comentarios que tuve que aguantar de los hombres!" exclamó Cabot, antes de concluir: "Me convertí en un meme, la más maléfica directora de Recursos Humanos de la historia de los Recursos Humanos".