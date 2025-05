Ordenan prisión para mujer implicada en muerte del hermano de Arcángel

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revocó la sentencia inicial de restricción domiciliaria contra Mayra Nevárez Torres, acusada de causar la muerte de Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel, en un accidente de tránsito en noviembre de 2021.

La decisión, publicada este miércoles, ordena su reclusión, modificando la condena previa de 15 años con supervisión electrónica. "Ordenamos modificar la Sentencia recurrida (...) para que la pena a cumplirse sea la de reclusión", señaló el fallo.

La acusada manejaba en estado de embriaguez (con 0.29 % de alcohol en sangre, triple del límite legal) y en contra del tránsito, cuando chocó contra dos vehículos en el puente Teodoro Moscoso, causando la muerte de Santos y lesiones a Kevin Monserrate Gandía.

Arcángel calificó en su momento el sistema judicial de Puerto Rico como "una basura", criticando la sentencia inicial. Tras la revisión, el artista compartió en Instagram: "The richest thing you could have is peace" (La cosa más valiosa que puedes tener es la paz, en español), reflejando un tono más conciliador.

Además, advirtió sobre posibles consecuencias si su madre, hospitalizada por el impacto emocional, sufría algún daño.

Nevárez Torres fue declarada culpable en diciembre de 2024. Además de la prisión, enfrentó 200 horas de servicio comunitario, multas, indemnización de $10.000 dólares a Monserrate, prohibición de salir de Puerto Rico y suspensión de su licencia por cinco años. La fiscalía demostró que conducía de manera temeraria, agravando su responsabilidad penal.