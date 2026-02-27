Revelan que D4vd es "objetivo" de un gran jurado por el caso Celeste Rivas

El cantante estadounidense David Anthony Burke, más conocido como D4vd, fue identificado como "objetivo" de una investigación de gran jurado en Los Ángeles por el presunto asesinato de una adolescente de 14 años.

Así lo revelan documentos judiciales recientemente desclasificados por la BBC, que detallan el avance de un proceso que permanece bajo reserva. Hasta ahora, el artista no ha sido formalmente acusado ni declarado sospechoso.

Los archivos señalan que el músico podría enfrentar un cargo por homicidio, aunque no se ha anunciado una acusación formal. El procedimiento ante el gran jurado continúa en curso. Sus representantes habían indicado previamente que el cantante estaba cooperando con la policía, pero él no se ha referido públicamente al caso.

La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, residente de Lake Elsinore, California. El 8 de septiembre de 2025, investigadores hallaron restos humanos en el maletero delantero de un vehículo Tesla vinculado a una dirección asociada al artista en Texas.

Según los documentos, el cuerpo estaba desmembrado y en estado avanzado de descomposición. La adolescente había sido reportada como desaparecida y fue vista por última vez en abril de 2024.

El avance del caso

El caso es investigado por la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. En noviembre, la oficina del médico forense del condado informó que recibió una orden judicial que impide divulgar detalles sobre la causa de muerte.

Los fiscales consideraron "material y necesario" el testimonio de la familia del cantante ante el gran jurado. Su padre impugnó la citación en un tribunal de Texas por vulneración al debido proceso.

"El tribunal ordenó al señor Burke viajar a través del país para comparecer ante un gran jurado en California sin permitirle en ningún momento revisar los documentos completos que justificaban esa medida extraordinaria de comparecencia obligatoria", señaló el abogado de Dawud Burke.