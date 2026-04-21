Afirman que Julián Elfenbein reemplazará a Julio César Rodríguez en "Contigo en la mañana"

Tras varias semanas de misterio, el animador Julián Elfenbein sería el encargado de reemplazar a Julio César Rodríguez en el matinal "Contigo en la mañana".

Según reportes del portal El Filtrador, el periodista se integraría al espacio matutino a partir del lunes 4 de mayo, sumándose al equipo compuesto por Andrea Arístegui, Eduardo de la Iglesia y la meteoróloga Allison Göhler.

En tanto, el portal señaló que Chilevisión consideró a Roberto Cox y Rafael Cavada para liderar el programa, llegando finalmente a un acuerdo con Elfenbein.

Si bien, el contrato del conductor de "Cuánto vale el show" -cuya segunda temporada está en plena grabación- vencerá el primer semestre del próximo año, ya habría un acuerdo de palabra para extender su contrato.

Asimismo, el sitio mencionó que Vytal Group pretende potenciarlo como rostro ancla de Machasa, por lo que "además del espacio matutino, tenga presencia en algún programa del prime".