Anuncian el regreso del clásico "Teatro en Chilevisión"

A más de una década del fin de sus emisiones, Chilevisión anunció el regreso del clásico programa "Teatro en Chilevisión" con un renovado formato.

Originalmente el espacio se emitió entre 2003 y 2014 con Patricio Torres encabezando un elenco que incluyó a figuras como Fernando Kliche, Ana María Gazmuri, Catherine Mazoyer, Maly Jorquiera y Mauricio Flores, entre otros.

Con un grupo de actores aún por confirmar, el espacio ya anunció a Cristián Riquelme como su presentador para una temporada que promete "temas cotidianos y cercanos a todos los chilenos".

Por ahora el reestreno de "Teatro en Chilevisión" no ha sido revelado.