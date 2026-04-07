Aseguran que Julio César Rodríguez llega a Mega: ya tendría 3 proyectos

Tras su salida de Chilevisión, el animador Julio César Rodríguez estaría listo para integrarse a Mega.

Según reveló Juan Andrés Salfate en el prodcast "Hoy se juega", el periodista ya tiene tres proyectos en carperta en su nueva casa televisiva: "Entra a Mega. Ya está listo".

Sobre el rol del comunicador, el ufólogo señaló que Rodríguez "va a estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2", detallando que este espacio "no tiene que ver con estar en el programa, sino que se desprende del encierro".

Asimismo, Salfate detalló que Rodríguez volverá al formato late y que este será "hecho a su medida".

En tanto, fuera de pantalla, el periodista asumirá un cargo de asesor: "Se viene con un cargo de 'Julio te parece esto que vamos a hacer. ¿Qué hacemos?' (...) un cargo como de asesor creativo senior frente a todos los movimientos del canal".

Finalmente, Salfate descartó el regreso de Julio César a un matinal, espacio donde se desempeñó durante siete años en Chilevisión.