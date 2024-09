Jorge Zabaleta y su dupla con Pancho Saavedra: "Es como mi Mane Swett del 2020"

Este domingo 29 de septimebre se estrenará en Canal 13 la tercera temporada de "Socios por el mundo", el programa de viajes conducido por Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra.

La dupla retomó reciéntemente las grabaciones tras vivir un traumático episodio en mayo pasado, en el que resultó fallecido Toni Espadas, el guía que los acompañaba habitualmente en el programa.

Este ciclo de "Socios por el mundo" iniciará su periplo en Filipinas, para luego seguir con Australia y más tarde arribar a África, donde murió Espadas.

"'Socios por el mundo' no es un programa de viajes ni de cultura, sino que de dos amigos, muy distintos, que viajan, y ese es el espíritu que mantenemos en este ciclo, pero en medio de un programa, sin duda, mucho más maduro", señaló Zabaleta.

"Yo me apoyo mucho en Francisco y él lo sabe; lo que hago, lo hago con él. De hecho, me han ofrecido cosas solo y he dicho que no, a mí me gusta hacer esto con Francisco, tengo un gran soporte y apoyo en él. No se me ocurriría hacer un proyecto así, en televisión, sin él", agregó el actor.

Es tanta la complicidad, que Jorge Zabaleta aseguró que "Francisco (Saavedra) es como mi Mane Swett del 2020".