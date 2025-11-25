Síguenos:
Televisión | Canal 13

Kast dijo no a Don Francisco y su programa "Las caras de La Moneda"

Autor: Redacción Cooperativa

De frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el tradicional programa "Las caras de La Moneda", conducido por Don Francisco, fue cancelado debido a la baja de uno de los candidatos. 

Según reportes de The Clinic, Canal 13 señaló que: "Los capítulos proyectados de 'Las caras de La Moneda' para la segunda vuelta presidencial no podrán concretarse debido a que un candidato declinó la invitación". 

"Como canal pluralista, y justamente en un espacio en donde la base y característica principal son mostrar las distintas caras que buscan llegar a La Moneda, no será posible hacer este nuevo ciclo solo con un candidato presidencial", agregó la señal. 

Si bien, la estación televisiva no especificó si se trataba de Jeannette Jara o José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano confirmó haber rechazado la invitación. 

"No. Les avisé con tiempo que este año vamos a estar recorriendo Chile y que lamentablemente no podré ir", declaró el candidato en un punto de prensa. 

La cancelación del tradicional programa, donde Don Francisco sostiene una conversación en profundidad con los aspirantes a La Moneda en la antesala del balotaje, se suma a la reciente baja de Kast del debate organizado por Mega, que también estaba contemplado dentro de las actividades previas a la segunda vuelta.

