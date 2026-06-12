César Campos se despidió de Mega tras ser desvinculado del canal: "Los cambios no son fáciles"
El ahora ex "Mucho Gusto" compartió un emotivo posteo para repasar su año en el matinal.
El ahora ex "Mucho Gusto" compartió un emotivo posteo para repasar su año en el matinal.
Este viernes, el periodista César Campos se despidió del matinal "Mucho Gusto" a un año de su llegada a Mega.
A través de su cuenta de Instagram, el comunicador -conocido por su trabajo en "Manos al Fuego" y "Espías del Amor"- compartió un emotivo posteo, confirmando su desvinculación del canal.
"Hoy se cierra una nueva etapa de mi vida profesional. Después de un año en 'Mucho Gusto', llegó el momento de despedirme. Fue un período intenso, lleno de desafíos que me permitieron poner a prueba mis capacidades", partió escribiendo.
Bajo esta línea, el notero agradeció "por la confianza, las experiencias vividas y cada una de las oportunidades que se me brindaron durante este camino". Asimismo, aprovechó para despedirse de los animadores Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, así como del resto de sus compañeros.
"Hoy toca mirar hacia adelante. Los cambios nunca son fáciles, pero también son una invitación a reinventarse, abrir nuevas puertas y confiar en que vienen nuevos desafíos y oportunidades", añadió.
Finalmente, Campos dijo: "Me voy agradecido por lo vivido, por haberme permitido entrar en sus hogares cada mañana y esperanzado por todo lo que está por venir".