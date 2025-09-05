Don Carter se sincera sobre la muerte de su esposa: "No lo quería aceptar"

Este viernes 5 de septiembre, un nuevo capítulo de "Podemos Hablar" reunirá a diversas figuras en la pantalla de Chilevisión. El programa, conducido por Diana Bolocco, contará con la participación de Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, quien conmovió al público con un emotivo testimonio.

El humorista relató por primera vez en televisión la dolorosa pérdida de su esposa, Marta, a quien llamaba cariñosamente Piru, quien falleció repentinamente el pasado 14 de agosto. "Ha sido tremendamente difícil... la primera noche atroz porque fue realmente sorpresivo, yo me había proyectado mucho tiempo más", confesó.

Recordó que, pese a un diagnóstico de deterioro cognitivo, su pareja se mantenía autovalente y que nunca imaginó un desenlace tan repentino: "Me preparaba para el minuto en que ella no me conociera y me dijera '¿quién es usted?', pero eso lo veía tan lejano", explicó.

Luego, el comediante reconstruyó la última madrugada junto a su compañera: "Como las 4 de la mañana se quejaba mucho y yo le tenía tomadas las manos, le costaba mucho respirar y después empezó a hablar cosas incoherentes y al ratito se quedó tranquila y yo dije 'se quedó dormida'", relató.

Fue recién en la mañana, al intentar darle sus medicamentos, cuando descubrió que Piru había fallecido: "Como a las 8:15 voy a darle los remedios y no me contestaba... le tomo la mano y estaba heladísima y ya su manito dura. Yo no quería aceptar qe estaba muerta", recordó.

Alcayaga manifestó la dificultad de sobrellevar el día a día sin Piru en el último tiempo: "Yo llego a mi casa y todo está impregnado de la Piru, miro nuestro velador, la cama es más ancha", comentó. Además, recordó los sueños que faltaron por concretar en sus 42 años de matrimonio con Marta, como adoptar un hijo.

Este año, Don Carter celebrará sus 50 años de carrera en el Teatro Caupolicán: "Ahí me dará la pena, porque va a haber una silla vacía. Pero no importa, porque se lo voy a dedicar a ella", afirmó. En la ocasión lo acompañarán colegas y amigos como Luis Slimming, Edo Caroe, Álvaro Salas y el Profesor Rossa.