Televisión | Chilevisión

Estos son los festivales musicales que transmitirá Chilevisión durante el verano 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las emisiones comenzarán con la Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso.

Estos son los festivales musicales que transmitirá Chilevisión durante el verano 2026
En portada

Chilevisión tendrá una movida parrilla programática durante el verano con la transmisión de un puñado de festivales musicales a lo largo del país.

Todo comenzará con la emisión de la Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso este 31 de diciembre: además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales, la transmisión contempla shows musicales de bandas como Los Charros de Lumaco y Los Viking's 5.

En los siguientes fines de semana ya se han confirmado las emisiones del Festival Violeta de San Carlos, el Festival del Cantar Mexicano de Chanco, el Festival de Las Condes y el Festival en el Corazón de la Patagonia en Coyhaique.

Julio César Rodríguez, rostro y director de programación del canal, señaló que esta idea es "un proyecto editorial" ya que "vamos a mostrar la verdad de lo que pasa en Chile".

Estas son los festivales y las fechas de cada transmisión:

31 de diciembre - Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso

  • 9 y 10 de enero - Festival Violeta de San Carlos
  • 23 y 24 de enero - Festival del Cantar Mexicano de Chanco
  • 30 y 31 de enero - Festival de Las Condes
  • 13 y 14 de febrero - Festival en el Corazón de la Patagonia en Coyhaique

