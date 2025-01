Fuga matinal: Roberto Cox también abandona "Contigo en la mañana"

Tras liderar el bloque matinal durante cinco años, el programa "Contigo en la mañana" comenzó el 2025 con varias bajas permanentes.

A finales del año pasado Monserrat Álvarez, la animadora que lideraba este proyecto junto a Julio César Rodríguez, decidió renunciar e irse al "Buenos días a todos" de Televisión Nacional. A eso se le sumó el destacado reportero Luis Ugalde, quien en los próximos días arribará a "Mucho Gusto" en Mega.

Ahora es el periodista Roberto Cox quien dejará de ser parte del matinal de Chilevisión, aunque seguirá ligado laboralmente al canal.

"Seguiré ligado al departamento de prensa. Por ahora no hay mucho que contar. Ha sido algo súper reciente", señaló Cox a Tiempo X. Además el ex Canal 13 aseguró que su salida del matinal "no tiene que ver con pretensiones salariales".