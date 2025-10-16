Hijo de Luis Jara salió de "Fiebre de Baile" y apuntó al jurado

Durante la mañana y en Cooperativa, Luis Jara habló de lo feliz que estaba por el presente de su hijo homónimo, quien era a esa hora parte de los competidores del programa de CHV "Fiebre de Baile".

Pero Luis Jara Jr. terminó el día eliminado del estelar televisivo, luego de que él, Raquel Castillo y Michelle Carvalho empataran en la evaluación del jurado, quedando la definición en manos de la votación del público.

Tras la decisión, "Mellow" -como se denomina Jara- arremetió contra el jurado y particularmente contra Vasco Moulián, pues consideró que su esfuerzo en la pista de baile no fue evaluado correctamente.

"No sé qué cámara le muestran. Desde el minuto uno intenté ponerle todo el corazón, toda la garra. No sé qué está evaluando, cuál es su criterio, si tiene algo contra mí. Lo encuentro un poquito perdido...", comentó después de su eliminación, en el programa de reacciones del mismo canal.