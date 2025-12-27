Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Exótico rival mundialista: Cabo Verde confirmó amistoso con La Roja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

La selección chilena será sparring de uno de los debutantes en la cita planetaria.

 Photosport
Aunque todavía no existe claridad respecto a la dirección técnica de la selección chilena, se confirmó la participación del combinado nacional en un duelo ante un novel equipo mundialista en la fecha FIFA de marzo.

Cabo Verde, elenco africano que sorprendió a todos con su clasificación a la Copa del Mundo 2026, será uno de los rivales de La Roja, tal como confirmó Mario Semedo, presidente de la Federación Caboverdiana de Fútbol.

El dirigente señaló al canal público RTC (Rádiotelevisão caboverdiana) que los "Tiburones Azules" y Chile se enfrentarán en el marco del torneo amistoso FIFA Series a realizarse en Nueva Zelanda, y que además del local también contará con la presencia de Finlandia.

A falta de comunicación oficial sobre duelos de Chile con los últimos dos seleccionados, el anuncio de Cabo Verde anticipó uno de los desafíos de La Roja para arrancar el 2026, en miras a continuar con la búsqueda del equipo de cara a las Clasificatorias para el 2030.

