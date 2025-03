Periodista de 60 años roba el show en estreno de "Amor a Ciegas"

Maritza Watson, una periodista de 60 años, se convirtió en la sensación del estreno de "Amor a Ciegas", el nuevo programa de citas de CHV. Con una personalidad avasalladora, la profesional acaparó la atención del público y las redes sociales, desafiando estereotipos sobre edad y autoimagen.

Watson reveló que su participación fue un homenaje a las oportunidades perdidas en su juventud. "Lo hice en honor a cuando tenía 18 años y me paraban para ofrecerme hacer publicidades o concursos de belleza. Prioricé cuidar a mis hijos y dejé pasar chances en la TV", confesó al diario LUN.

A pesar de su carisma en pantalla, la periodista admitió que en el pasado fue extremadamente tímida. "Esa personalidad que tengo ahora me la creé y me la creí, porque no había persona más tímida que yo", aseguró. Su estatura de un 1,75 m, también marcó su inseguridad, aunque hoy la considera un rasgo empowering.

Sobre su experiencia en el programa, Watson bromeó con su magnetismo: "Los hombres se asustan conmigo. Ante una mujer como yo, creen que llevan un "no" por delante. Hasta con un traje de monja me veo sexy, y eso no siempre fue una ventaja". Pese a ello, aceptó una segunda cita con Jaime, un odontólogo de 72 años que la conquistó con una canción.

Actualmente, la periodista busca reinventarse en redes sociales y romper estereotipos. "La gente cumple 50 años y a veces se encierra en casa, pero yo vibro con la vida sana, el deporte y hasta un pisco sour", afirmó.

En su debut, el programa conducido por Cristián Riquelme tuvo un promedio de 9,1 puntos de rating. En ese mismo horario (23:05 a 00:26 horas), Mega consiguió 11,4; Canal 13, 6,1 y TVN, 5,6. Respecto a los tres martes previos en el mismo bloque, "Amor a Ciegas" permitió aumentar la audiencia de Chilevisión en un 111%.