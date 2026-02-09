Periodista Jorge Cabezas es confirmado como nuevo director de Prensa de Chilevisión

A partir de febrero, el periodista Jorge Cabezas Villalobos asumió como nuevo director de Prensa de Chilevisión, en reemplazo de Pablo Vásquez, en una decisión informada por la estación en el marco de ajustes en su estructura editorial.

El comunicador es periodista de la Universidad de Chile y cuenta con una amplia trayectoria en el liderazgo y desarrollo de proyectos periodísticos en televisión, prensa digital e impresa, tanto en Chile como en Puerto Rico.

Durante su carrera encabezó procesos de creación y transformación editorial en medios como Televisión Nacional de Chile, Canal 13 y Mega, además de ser fundador del canal de noticias 24 Horas de TVN y del Departamento de Prensa de Megavisión.

En los últimos años se desempeñó como director de los diarios El Nuevo Día y Primera Hora en Puerto Rico, y también ejerció como asesor editorial de CNN Chile.

Asimismo, Chilevisión señaló que esta nueva etapa el foco estará puesto en la innovación de formatos, la integración digital y el fortalecimiento del vínculo con las audiencias, junto con agradecer la gestión de Pablo Vásquez y su aporte a la credibilidad del canal.