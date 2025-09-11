“Coliseo”, el nuevo programa de humor de Mega, ya tiene fecha de estreno

Mega ya tiene fecha confirmada para el debut de "Coliseo", su nuevo programa de concursos que buscará conseguir un humorista para el próximo Festival de Viña del Mar.

El espacio, que será conducido por María José Quintanilla, promete tener a 100 comediantes que intentarán conquistar a los televidentes y al exigente jurado.

Este cuerpo estará comandado por Álvaro Salas -quien ya fue jurado en la versión original del programa "Coliseo Romano"- Pamela Leiva, Jorge Alís y la cantante Myriam Hernández.

El estreno de "Coliseo" en Mega está fijado para el próximo sábado 27 de septiembre en

horario prime.