¿Convenció? Así fue la primera jornada del Festival de Comedia 2026

La primera jornada del Festival de Comedia 2026 en Chilevisión se realizó este sábado 21 de febrero con una parrilla de humor nacional que buscó instalarse en el prime del fin de semana.

El evento comenzó con las actuaciones del dúo Pájaros Desplumados, integrado por Kurt Carrera y Claudio Moreno, quienes apelaron a sus conocidos personajes y situaciones cotidianas para abrir la noche.

Más tarde fue el turno de Pato Pimienta, que presentó una rutina marcada por las referencias a la contingencia -como la tendencia de los "Therian"-, sumando uno de los bloques centrales de la noche

El cierre estuvo a cargo de Joche Vidal, quien llevó al escenario un bloque centrado en experiencias personales y observaciones generacionales.

En cuanto a audiencia, el espacio promedió cerca de 479 mil personas por minuto en el bloque prime, quedando por debajo de "Only Viña Prime" de Mega, que lideró la franja con alrededor de 723 mil espectadores.

La programación del evento continuará este domingo 22 con las presentaciones de Bombo Fica, Rodrigo Tolzen y Rodrigo González, en la segunda jornada del certamen humorístico.