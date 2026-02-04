Cony Capelli se despidió de "Fiebre de Baile" en pantalla: "Fue un acto de amor propio"

Este martes Cony Capelli apareció por última vez en el programa "Fiebre de Baile" para despedirse y explicar los motivos de su sorpresiva renuncia.

Tras agradecer a sus seguidores por la "comprensión" que le han brindado, dedicó palabras a su bailarín David Sáez "por su entrega artísticas, profesionalismo y compañía" y a su coach Francia Gómez.

"Agradecer al programa ya que considero que con o sin chimuchina han hecho una bella labor, porque este programa acerca el arte a la casa de todos los chilenos y eso siempre va a contribuir", sostuvo.

Luego explicó que "me costó decidirlo, me dolió tanto que no podía ni siquiera llorar", pero que "cuando me di cuenta que había tomado la decisión, fue la correcta porque me sentí tranquila".

"Mi decisión fue para priorizar mi salud mental y emocional, y también fue un acto de amor propio a mi persona. Fue un acto de respeto para mí, ya que si no me respeto, nadie más lo va a hacer", agregó Capelli.

"Hay que ser valiente para decidir por el bienestar mental (...) También hay que ser valiente para seguir en la competencia, así que gracias a todos mis compañeros, por ser tan profesionales. Con su propio trabajo me convirtieron en la mejor bailarina que puedo ser", concluyó la ex "Gran Hermano".