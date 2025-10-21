Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

"¿Cuánto vale el show?" volvió a la TV y lideró la audiencia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El clásico programa está viviendo una sexta etapa desde su estreno original en los 80.
El clásico programa "¿Cuánto vale el show?" vivió su reestreno en Chilevisión y lideró la audiencia en su horario.

Conducido por Julián Elfenbein, en su primer capítulo el espacio recibió a diversos y pintorescos talentos, desde un "Iron Man" cantando como Alejandro Fernández a una talentosa y joven bailarina -que ganó el episodio-.

Según cifras de Chilevisión, entre las 19:00 y las 20:20 horas "¿Cuánto vale el show?" promedió 427.773 mil personas por minuto, superando a Canal 13 con un promedio de 398.563 mil espectadores.

Esta es la sexta era del programa luego de haberse estrenado originalmente en 1980. En esta ocasión el jurado está conformado por Francisca Maira, Francisca Merino, Juan Alcayaga "Don Carter" y Alejandro "Buffy" De la Cruz.

