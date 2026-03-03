Debut de Gonzalo Valenzuela en "Fiebre de Baile" generó ola de memes

El actor Gonzalo Valenzuela generó una ola de comentarios tras su debut en la segunda temporada de "Fiebre de Baile".

Durante el primer episodio, el intérprete se enfrentó a José Antonio Raffo en la pista de baile, con una propuesta inspirada en "Dirty Dancing".

Sin embargo, el artista no logró imponerse frente a su colega -que resultó el ganador del duelo de manera unánime-, recibiendo duros comentarios de parte del jurado.

"Amigo, suéltame la cadera ¿o la manguera no permite tanto movimiento? Noté como una cierta tensión en el abdomen bajo y en los hombros", lanzó Fran García Huidobro, haciendo alusión al apodo de Valenzuela.

Además, Vasco Moulian consultó: "Gonzalo, ¿cuántas veces se te olvidó la coreografía? (...) Unas cuatro".

Los memes que dejó el debut de Gonzalo Valenzuela

Por su parte, los televidentes no tardaron en compartir sus reacciones sobre la performance del ex de Kika Silva, lanzando memes, burlas y fuertes críticas.

"Descoordinado, tieso,como actor es buen bailarín y como bailarín es buen actor,baila como un hand roll,no tiene carisma,Rai tenía más ritmo", entre otros, fueron algunos de los comentarios que se repitieron en X.