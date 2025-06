Devin Harjes, actor de "Manifiesto" y "Daredevil", muere a los 41 años

El actor estadounidense Devin Harjes, conocido por participar en series como "Manifiesto" y "Daredevil", murió a los 41 años.

El deceso del intérprete -confirmado por David Williams, su representante a CBS News- ocurrió el pasado 27 de mayo durante la mañana, mientras se encontraba internado en el Hospital Mount Sinai West de Nueva York.

En tanto, el portavoz reveló que el artista había sido diagnosticado con cáncer hace unos meses atrás.

"Era un artista de gran convicción que nunca dio menos del cien por ciento a ningún papel que emprendió", declaró Williams, añadiendo que el actor "era generoso, amable, comprensivo y dedicado a su familia y amigos, un gran jinete y tenía una forma mágica con todos los animales".

Tras su debut en la serie "Boardwalk Empire", Harjes apareció en varias producciones televisivas como "Gotham", "Orange is the New Black", "Daredevil", "Elementary" y "Blue Bloods".

Además, el oriundo de Texas hizo carrera en el cine independiente, siendo destacado en el Festival Internacional de Cine de Tolentino, en Italia, por su papel en la cinta "The Forest is Red". Asimismo, su interpretación en "The Boyz of Summers" lo hizo merecedor de la Mención Honorífica como Mejor Actor de Reparto en la Exposición Internacional de Cine de Long Island.