Canal argentino censuró escena de las Malvinas en "Los Simpson"

La cadena de televisión argentina Telefe causó polémica al censurar un episodio de "Los Simpson" donde se hace referencia a las Islas Malvinas.

Se trata del capítulo "El heredero de Burns", emitido originalmente en 1994 y perteneciente a la quinta temporada de la longeva serie animada creada por Matt Groening, donde el "Sr. Burns" elige a "Bart" como su heredero e intenta alejarlo de su familia, sobornándolo para mantenerlo a su lado.

En la emisión de este sábado en la señal abierta argentina, se borró completamente la escena en la que el payaso "Krusty" le lleva una pizza a "Bart" a la misma hora de su programa, asegurando que nadie notará su ausencia al transmitir uno repetido.

Sin embargo, en el programa viejo aparece anunciando: "Niños, no se alarmen, pero tomaron las islas Malvinas. Repito, ha tomado las islas Malvinas. Las islas Malvinas están aquí, cerca de la costa de Argentina", en alusión al conflicto de 1982.

Esa escena fue borrada completamente de la emisión, como lo dejó ver el usuario @altashanta en la red social X (anteriormente Twitter), comparando el episodio original con la transmisión del sábado 24 de octubre en Telefe.

Hasta ahora, desde la cadena argentina no han dado explicaciones ante la ola de críticas recibidas, en pleno recrudecimiento de las tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido.