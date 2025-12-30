Corridos de Los Tigres del Norte llegaron a " Los Simpson"

El grupo mexicano Los Tigres del Norte tuvo su debut en la popular serie animada "Los Simpson", de la mano de "El corrido Pedro y Homero"", en el capítulo "The Fall Guy-Yi-Yi", estrenado por la cadena FOX el pasado domingo en Estados Unidos.

El episodio fue definido como "una carta de amor a la cultura mexicana y a los fans hispanohablantes", en medio de una creciente tensión en EE.UU. por las políticas contra la migración del gobierno de Donald Trump, incluyendo redadas en casi todo el país.

"The Fall Guy-Yi-Yi" fue dirigido por Alejandro González Iñárritu, doble ganador del Oscar y responsable de películas como "Amores perros" y "21 Gramos".

Aún no hay fecha del estreno del capítulo -doblado- para el público hispano.