Craig Bartlett, creador de "Hey Arnold!", confirma su visita a Chile

Craig Bartlett, creador de la icónica serie de Nickelodeon "Hey Arnold!", llegará a Chile para participar del Festival Internacional de Animación ChileMonos.

De acuerdo a 24 Horas, el evento se desarrollará entre el 2 y 31 de mayo, y contará con actividades presenciales dentro de Santiago- como expociones de diferentes artistas-, así como modalidad online para el resto de Latinoamérica.

Previamente, el caricaturista había dado luces de su visita a territorio nacional, comentando un posteo de la organización del festival.

Asimismo, Bartlett había destacado la popularidad de la serie en Chile durante el podcast argentino "El Arnoldo".

"Es encantador el amor que nos dan desde Chile, Argentina, esos dos países... y México. No puedo dejar a nadie afuera, pero todos dicen: 'No, no, a Chile le gusta más que a Argentina' (...) ¡Soy un éxito en Chile!", comentó en aquella ocasión.