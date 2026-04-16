Edo Caroe vuelve a la TV tras 10 años: estará en "El Desestrece"

El comediante Edo Caroe será el invitado estelar del próximo capítulo de "El desestrece", marcando así su regreso a la televisión abierta tras más de una década alejado de las pantallas.

El humorista será parte del tercer episodio del espacio de Canal 13, que se emitirá este domingo después de "Teletrece central", en una nueva jornada en vivo desde el Estudio 13 junto a su elenco estable.

Su participación tiene un carácter especial, ya que uno de los últimos programas en los que tuvo presencia regular fue Alfombra Roja Prime, emitido en 2013 por la misma señal.

"Me parece bonita la invitación, es motivo de orgullo y alegría que me hagan parte... lo encuentro la raja", señaló Caroe, quien además destacó su cercanía con el equipo, especialmente con Luis Slimming. "Escribíamos guiones en el patio de mi casa, sin ningún futuro seguro", recordó.

En cuanto a su participación, el comediante adelantó que ha trabajado junto al equipo en distintas ideas, con miras a presentar una rutina ligada a la contingencia. "Nos hemos juntado para tirar ideas... esperamos que haya mucha risa y buena onda", comentó.

La llegada del humorista se da en un momento clave para el programa, que busca repuntar en sintonía y consolidarse en la competencia dominical tras no lograr mantener sus cifras iniciales en sus primeras emisiones.