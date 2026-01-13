Equipo de Chilevisión recibió violentas amenazas en megatoma de San Antonio

Un equipo de Chilevisión fue víctima de una agresión durante el masivo desalojo de la megatoma en San Antonio (Región de Valparaíso).

La periodista Daniela Muñoz se encontraba reporteando en vivo para "Contigo en la mañana" cuando fue amedrentada por un sujeto encapuchado. "No te estamos grabando a ti", le dijo al desconocido, para luego relatar que "hay un tipo con un palo y una piedra bien grande".

Inmediatamente apareció en cámara un hombre encapuchado blandiendo un palo con la mano, corriendo hacia el camarógrafo. "¡Amigo, tranquilo!", le pidió Muñoz, mientras su compañero retrocedía a toda velocidad.

"Dani, sal de ahí", recomendó Eduardo de la Iglesia desde el estudio del programa, poniendo fin a la cobertura de la noticia.

Este martes, en la segunda jornada de desalojo de la megatoma de San Antonio, se registraron dos agresiones a funcionarios de Carabineros. De acuerdo a la institución, ambos se encuentran fuera de riesgo vital.