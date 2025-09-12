Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Televisión

Estos son los confirmados para el regreso de "Fiebre de Baile"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Un grupo de famosos llegará al estelar para demostrar sus habilidades en la pista de baile.

Estos son los confirmados para el regreso de
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El regreso de "Fiebre de Baile" a las pantallas de Chilevisión ya es una realidad y promete sorprender con una temporada cargada de novedades.

Con Diana Bolocco en la conducción, el estelar traerá nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y contenidos de redes sociales, buscando conectar con audiencias de todas las edades y ofrecer un espectáculo fresco y dinámico.

"Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío", declaró Bolocco a la estación televisiva. 

Entre los primeros confirmados destacan figuras como Nicole "Luli" Moreno, quien se buscará la revancha en el espacio televisivo, y la cantante Princesa Alba, que sorprenderá mostrando una faceta distinta a la que el público está acostumbrado a ver.

Estos son los confirmados para Fiebre de Baile

  • Kike Acuña 
  • Nicole "Luli" Moreno
  • Cony Capelli
  • Agustín "Pastelito Jr" Maluenda
  • María José Quiroz
  • Faloon Larraguibel
  • Princesa Alba
  • Francisco Reyes Cristi
  • Skarleth Labra

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada