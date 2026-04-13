Etóloga por canal para perros: "No reemplaza la presencia de una persona"

Hace unas semanas comenzó a transmitirse KNino, canal de televisión diseñado especialmente para perros. La señal, disponible en operadores como VTR y Claro, emite programación continua enfocada en su estimulación visual y auditiva.

En este contexto, la veterinaria y etóloga clínica Josefa Ramírez conversó con Una Nueva Mañana de Cooperativa, donde abordó los posibles efectos de este tipo de contenidos en los animales y sus limitaciones.

"Dejar a los perros más de cinco horas solos al día afecta su bienestar a largo plazo, porque son animales altamente sociables", advirtió. "Esto jamás podría reemplazar la presencia de una persona", agregó.

"Para perros que sí ven la televisión, podría funcionar como un enriquecimiento visual", explicó. "Si reproduce sonidos relajantes, podría ayudar a que el perro se sienta un poco más tranquilo".

Asimismo, destacó que estos estímulos pueden tener un efecto en el entorno del animal. "El ruido blanco o la música ayudan a enmascarar sonidos del exterior", señaló, lo que podría disminuir el estrés en perros sensibles a ruidos.

Sobre el canal, indicó que "utiliza imágenes más lentas y evita la sobreestimulación", aunque recalcó que "a algunos perros les sirve y a otros no", por lo que su efectividad depende de cada caso.