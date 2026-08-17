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Tópicos: Magazine | Televisión

"Fiebre de Canto" se impuso en el rating con su primer capítulo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El programa de Chilevisión es conducido por Diana Bolocco.
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El programa "Fiebre de Canto" se ubicó en el primer lugar de audiencia con el estreno de su primer episodio en el bloque prime de este domingo.

El espacio de Chilevisión logró imponerse a su competencia y promedió 622 mil espectadores, con. un peak multiplataforma (TV + señal online) de 1.4 millones de personas.

Además el react del programa fue visto por 12 mil espectadores simultáneos promedio y un peak de 34 mil.

En paralelo Mega y su "Atrapados 133" promediaron obtuvo 585 mil; Canal 13 con 451 mil y TVN con 260 mil.

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